Гривня втратила декілька копійок у канторах Львова

Національний банк трохи послабив офіційний курс гривні. Станом на 27 вересня долар втратив 6 копійок і встановлений на рівні 24,18 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Натомість офіційний курс гривні до євро зміцнів 3 копійки і встановлений на рівні 26.45 грн.

Надвечір зафіксовано незначне коливання гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 23.95 грн, а купують по 24.20 грн.

Натомість євро в середньому купують по 26.15 та продають по 26.55 грн.

Злотий по 5.85 – 6.01 грн відповідно.