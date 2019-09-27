До 10 років тюрми загрожує мешканцю Стрийщини, який до смерті побив знайомого

Повідомлено про підозру 28-річному місцевому мешканцю Стрийського району Львівщини, котрий до смерті побив свого знайомого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що зловмисник зі своєю жертвою перебували у квартирі у м. Стрий, де у них виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний умисно завдав декілька ударів кулаками по обличчі потерпілого. Внаслідок травм чоловік впав на підлогу, а лиходій продовжив бити – стрибав на грудній клітці та наніс ще декілька ударів ногами по голові.

«Постраждалий отримав тілесні ушкодження у вигляді множинних саден грудної клітки, обличчя, спини, деформації грудної клітки, перелому нижньої щелепи, що є тяжким тілесним ушкодженням, які і призвели до його смерті», – зазначають у прокуратурі.

Фігуранту обрано найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час провадження перебуває на розгляді у Стрийському міськрайонному суді.

За вчинення інкримінованого злочину чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.