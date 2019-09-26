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Яворівський полігон відвідав заступник командувача Сухопутних військ США в Європі

Соломія Головіна

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У Львівській області до Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ завітала делегація Збройних сил США на чолі з заступником командувача Сухопутних військ США в Європі з національної гвардії генерал-майором Джозефом Джаррардом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Академії.

 

Зустрічав іноземних високопосадовців начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Під час брифінгу він ознайомив гостей з результатами спільної багаторічної роботи Збройних сил США та України на ниві підготовки підрозділів українського війська. Також було проведено низку доповідей про діяльність МЦМБ.

Окрім того, генерал-майор Джозеф Джаррард оглянув об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури, поспілкувався з американськими та українськими військовослужбовцями.

Наприкінці зустрічі генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував представникам ЗС США за величезну підтримку з боку Командування Сухопутних військ США в Європі у справі підготовки українських військовослужбовців та підрозділів, висловив сподівання щодо нарощення співпраці у майбутньому.

Фото: Академія сухопутних військ

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