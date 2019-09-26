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Якої погоди чекати на Львівщині 27 вересня?

Наталя Дуляба

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У п’ятницю, 27 вересня, у Львові та області синоптики дощів не прогнозують, втім попереджають мешканців про ранковий туман. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

 

Вночі температура повітря становитиме 7-12 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до позначки +20°С. Вітер змінний, 5-10 м/с. Мінлива хмарність, переважно без опадів.

Також мешканців Львівщини попереджають про туман видимістю 200 – 500 м. Тому водіїв закликають бути обережними на дорозі, обирати помірну швидкість, а пішоходів – дотримувась правил безпеки.

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