В Стрию затримали чоловіка, який обікрав церкву

Вчора, 24 вересня, встановили особу чоловіка, який обікрав церкву в Стрию. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

В Стрийський відділ поліції 24 вересня звернувся 23-річний отець-диякон одного з місцевих храмів. Він повідомив, що близько 12.00 з церкви було викрадено позолочений підсвічник. Згодом стало відомо, що напередодні з церкви було викрадено ще один підсвічник та радіомікрофон. Загальна сума заподіяних збитків – понад 11 000 гривень.

Правоохоронці впродовж години встановили, що до скоєння обох крадіжок причетний раніше судимий 52-річний стриянин. Церковне майно у нього вилучено.

За фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.