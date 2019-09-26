ОСТАННІ НОВИНИ

В Стрию затримали чоловіка, який обікрав церкву

Ольга Денисяка

|

Вчора, 24 вересня, встановили особу чоловіка, який обікрав церкву в Стрию. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

В Стрийський відділ поліції 24 вересня звернувся 23-річний отець-диякон одного з місцевих храмів. Він повідомив, що близько 12.00 з церкви було викрадено позолочений підсвічник. Згодом стало відомо, що напередодні з церкви було викрадено ще один підсвічник та радіомікрофон. Загальна сума заподіяних збитків – понад 11 000 гривень.

Правоохоронці впродовж години встановили, що до скоєння обох крадіжок причетний раніше судимий 52-річний стриянин. Церковне майно у нього вилучено.

За фактами відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...