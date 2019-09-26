У Львові вперше відбудеться «Відкритий кубок міста з баскетболу»

Із 27 по 29 вересня місто Лева вперше прийматиме «Відкритий кубок міста з баскетболу». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Участь у змаганнях візьмуть як і дорослі жіночі команди, так і юнаки та дівчата 2007-2008 року народження. У програмі турніру також і матч серед візочників – людей з обмеженими фізичними можливостями.

Змагання серед жіночих команд відбуватимуться у палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8) протягом трьох днів. СБК Львів, НУБіП України (Київ), «Вінницькі Блискавки» та одеський «Інтерхім» змагатимуться за коловою системою. Переможцем «Відкритого Кубка Львова» з баскетболу стане та команда, яка набере найбільшу кількість очок.

Аналогічно змагання відбуватимуться серед хлопців 2007 року народження та дівчат 2008 року народження, щоправда ці матчі відбуватимуться в оновленому спортзалі центру творчості дітей та юнацтва (вул. Вахнянина, 29). У змаганнях хлопців за головні призи турніру боротимуться СБК «Львів», «Олімпік» (Львів), БК «Самбір» та БК «Червоноград», у змаганнях дівчат – київський «Авангард», КІВС Львів, ОДЮСШ Івано-Франківськ та ДСШ «Вінниця».

Програма «Відкритого Кубка Львова»

27 вересня

ПС «Галичина» (вул. Керченська, 8)

16:00 НУБіП України (Київ) – «Інтерхім» (Одеса)

18:00 СБК Львів – «Вінницькі Блискавки»

Центр творчості дітей та юнацтва (вул. Вахнянина, 29)

14:00 «Авангард» (Київ) – СБК КІВС Львів (дівчата)

15:15 ДСШ Вінниця – ОДЮСШ Івано-Франківськ (дівчата)

17:00 СБК Львів – «Олімпік» (Львів) (хлопці)

28 вересня

ПС «Галичина»

15:00 – урочисте відкриття турніру

16:00 – матч серед візочників

17:00 – «Вінницькі Блискавки» – «Інтерхім»

19:00 СБК Львів – НУБіП України (Київ)

Центр творчості дітей та юнацтва

10:15 «Олімпік» (Львів) – БК «Червоноград» (хлопці)

11:30 БК «Самбір» – СБК «Львів» (хлопці)

14:00 БК «Самбір» – БК «Червоноград» (хлопці)

9:00 «Авангард» (Київ) – ДСШ «Вінниця» (дівчата)

12:45 СБК КІВС Львів – ОДЮСШ Івано-Франківськ (дівчата)

29 вересня

ПС «Галичина»

10:00 НУБіП України (Київ) – «Вінницькі Блискавки»

12:00 СБК Львів – «Інтерхім» (Одеса)

13:40 Урочисте нагородження, закриття турніру

Центр творчості дітей та юнацтва

9:00 СБК КІВС Львів – ДСШ «Вінниця» (дівчата)

10:15 «Авангард» (Київ) – ОДЮСШ (Івано-Франківськ) (дівчата)

11:30 «Олімпік» (Львів) – БК «Самбір» (хлопці)

12:45 СБК «Львів» – БК «Червоноград» (хлопці)