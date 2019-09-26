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Три храми Львова відзначають престольний празник у день Воздвиження Чесного Хреста: розклад богослужінь

Ольга Денисяка

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Завтра, 27 вересня, християни східного обряду святкують Воздвиження Чесного Хреста. У Львові три храми відзначають престольний празник, з нагоди цього свята. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Це свято належить до 12 великих свят, і є урочистим обрядом почитання та прославляння Хреста Господнього.

Розпорядок богослужінь:

— Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ (вул. Січ. Стрільців, 1, Львів-Рудно): 12.00 год — Божественна Літургія

— Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ (вул. Наукова, 23/4): 11.00 год–Божественна Літургія; 13.00 год – Водосвяття.

— Храм Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, УГКЦ та ПЦУ (почергове моління) (вул. Замарстинівська, 9, Львівський державний університет внутрішніх справ – вхід із пр. Чорновола). Святкове Богослужіння –10.00 год. Об 11.30 – Водосвяття.

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