TetrisChallenge. Львівські патрульні, рятувальники та медики долучилися до світового флешмобу

Патрульна поліція Львівщини, обласне управління ДСНС та Центр медицини катастроф долучилися до флешмобу TetrisChallenge і показали обладнання, яке потрібно їхнім працівникам на виклик ДТП з постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі обласної патрульної поліції.

«Таким чином ми хочемо привернути увагу до великої кількості ДТП з потерпілими. Лише за останню добу на території Львівщини трапилося 6 аварій з потерпілими, половина з яких за участі пішоходів. Патрульні стають свідками людських трагедій. Гинуть маленькі діти, молоді люди, чиїсь батьки. Ми закликаємо усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил», – зазначив старший інспектор патрульної поліції Мар’ян Шпитак.

Як зазначається, за минулий рік у Львівській області зареєстровано 10780 ДТП, з них – 2037 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 292 людини, а 2723 травмувалися.

За перші 8 місяців 2019 року у Львівській області відбулося 6989 ДТП, з них – 1297 ДТП з постраждалими, в яких загинуло 159 людей, а 1785 осіб травмувалися.

«Цей челендж стартував на початку вересня у Женеві і в ньому активну участь взяли поліцейській, вогнеборці, рятувальники, військові, медики України, Нідерландів, Швейцарії, Угорщини, Нової Зеландії, Сингапуру та інших країн. Його суть полягає в тому, що співробітники цих служб розкладають на землі весь інвентар, що є частиною їх роботи і роблять фотографію з висоти «пташиного польоту». З такого ракурсу здається, що цими речами вони грають в популярну гру «Тетріс», – пояснюють у патрульній поліції.