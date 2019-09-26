Судитимуть 20-річну працівницю, яка крала в магазині телефони

У Львові поліцейські повідомили про підозру 20-річній дівчині, яка викрала з магазину шість телефонів «Самсунг» та «Ксіомі». Про це Львівському порталу відділі комунікації поліції Львівської області.

Працівниця магазину, 20-річна дівчина з Новояворівська, протягом серпня – початку вересня викрала з крамниці шість мобільних телефонів марок «Самсунг» та «Ксіомі». Загальна сума збитків – 26 300 гривень.

Жінці повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч.1,2 ст.185 КК України (крадіжка). Скоєння цього правопорушення карається включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт скерований на судовий розгляд.