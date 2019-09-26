ОСТАННІ НОВИНИ

Судитимуть 20-річну працівницю, яка крала в магазині телефони

Ольга Денисяка

|

У Львові поліцейські повідомили про підозру 20-річній дівчині, яка викрала з магазину шість телефонів «Самсунг» та «Ксіомі». Про це Львівському порталу відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівниця магазину, 20-річна дівчина з Новояворівська, протягом серпня – початку вересня викрала з крамниці шість мобільних телефонів марок «Самсунг» та «Ксіомі». Загальна сума збитків – 26 300 гривень.

Жінці повідомлено про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч.1,2 ст.185 КК України (крадіжка). Скоєння цього правопорушення карається включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт скерований на судовий розгляд.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...