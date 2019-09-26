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Студентів кличуть на пішу прощу до Страдчу

Наталя Дуляба

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Наступної суботи, 5 жовтня, духовенство організовує пішу прощу до Страдчу і запрошує студентів розпочати навчальний рік зі спільної молитви. Про це повідомляє портал капеланів Львівської Архиєпархії УГКЦ «Капеланство.info», передає Львівський портал.

 

«Добре все починати з молитви: навчальний рік також. Тож 5 жовтня разом вирушимо пішки до села Страдч», – йдеться в повідомленні.

У програмі прощі запланована Хресна Дорога, літургія, молитва на могилі блаженнішого священномученика Олексія Зарицького та обід. Тема прощі – «Дорога до Бога з Митрополитом Андреєм». Всіх, хто хоче долучитися до пішої прощі, просять зареєструватися за цим посиланням.

Збір – 5 жовтня о 08:30 год. на зупинці у селі Рясне-Руське. Назад до Львова всі учасники прощі повертатимуться рейсовим автобусом.

Всіх закликають взяти з собою дощовик і перекус. Також важливо подбати відповідний до погоди одяг та зручне взуття. Контактна особа – о. Ігор Хомічак (096 95 34 963).

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