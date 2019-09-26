Стало відомо, скільки грошей витрачає турист за день у Львові

У першому півріччі 2019 року Львів відвідало 1,2 млн осіб, що порівняно з аналогічним періодом минулого року більше на 16,5%. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Туристичний збір за перших 6 місяців 2019 року становить 3,3 млн грн. Середні витрати туриста за 1 день — 77 €.

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Нагадаємо, цієї п’ятниці, Львів традиційно долучиться до Всесвітнього дня туризму. Музеї, туристичні компанії та екскурсоводи міста підготували безліч спеціальних пропозицій до свята для гостей міста та львів’ян. Більш детальна інформація про програму заходів — за посиланням.