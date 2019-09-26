Шанувальників джазу запрошують на безкоштовний концерт Лорін Таліз

Шанувальників джазу запрошують на концерти співачки Лорін Таліз зі Штатів, які відбудуться у Дрогобичі, Львові та Ужгороді. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У Львові концерт відбудеться 28 вересня о 18:00 у Львівській національній філармонії, у Дрогобичі – 1 жовтня о 18:00 у Львівському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. Юрія Дрогобича, в Ужгороді 30 вересня о 18 год. у філармонії. Вхід за безкоштовними квитками, які можна отримати у касі філармонії.

Лорін Таліз приїде на запрошення Посольства США в Україні в рамках культурної програми Державного департаменту США «Американська музика за кордоном». Співачка виступатиме разом з гуртом «A Novel Idea». У програмі концертів – американські джазові стандарти й авторська музика. Музиканти, які супроводжуватимуть Лорін у цьому турі країнами Європи (Україна, Польща і Монтенегро) – барабанщик Джуліус Родрігез, піаніст Ерік Вортем II і басист Джон Мішель, – виступають з багатьма найвідомішими американськими джазменами і створюють власну музику.

Довідково

Джазова співачка Лорін Таліз народилась у Клівленді, штат Огайо, і співати почала з самого дитинства. Маючи природний талант, вона здобула блискучу музичну освіту, спочатку в Клівлендській школі мистецтв, а згодом – в Університеті мистецтв у Філадельфії.

Хоча Лорін найбільше захоплюється джазовою музикою, вона працює в різних вокальних жанрах. Крім виступів з найбільшими сучасними зірками – такими, як Роберт Гласпер і Грегорі Портер, вона співала з багатьма класичними та джазовими колективами, зокрема з Клівлендським оркестром, Клівендським оркестром джазової спадщини та всесвітньо відомим оркестром «Моцартеум» з Австрії.

2016 року Лорін у партнерстві з володарем премії Греммі, продюсером та барабанщиком Уліссом Оуеном-молодшим і відомим продюсером Адамом Блекстоуном випустила дебютний альбом під назвою «Gorgeous Chaos». Торік Лорін перемогла у найпрестижнішому конкурсі джазових вокалістів імені Сари Вон.