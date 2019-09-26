Перший театр відкриває ювілейний 100-ий сезон

Завтра, 27 вересня, Перший академічний український театр для дітей та юнацтва розпочинає 100-й театральний сезон. Львів’ян та гостей міста запрошують долучитися до святкової програми та прем’єрних показів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 2020 році Першому академічному українському театру для дітей та юнацтва виповнюється 100 років, проте вже цього року установа розпочинає 100-й театральний сезон. Відтак буде багато подій та проектів: виставка архівних театральних фотографій, резиденція та вистави румунського режисера Косміна Матея.

Ювілейний театральний сезон розпочинається цьогоріч 27 вересня об 11.00 год. на пл. Ринок яскравим флешмобом, за участі львівських школярів, опісля якого святкова хода рушить вулицями міста до Першого театру (вул. Гнатюка, 11), де на подвір’ї театру продовжиться святкова програма.

Вже о 18.00 год. 27 вересня на глядачів чекатиме прем’єрний показ вистави «Pentecost», проте «Парад прем’єр» ювілейного сезону триватиме до кінця вересня:

28 вересня о 17.00 год. – «Проданий сміх»

29 вересня о 12.00 год. – «Принцеса і 100 поцілунків»

29 вересня о 17.00 год. – «Аліса»

Деталі – у касах Першого театру (вул. Гнатюка, 11), за тел. (032) 255 33 30 та на сторінці Першого театру у Facebook.