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Наномолекулярне морозиво та дослідження мікроорганізмів: львів’ян кличуть на Сихів на «Наукові пікніки»

Вероніка Рой

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У неділю, 29 вересня, на площі перед Центром Довженка, що на пр. Червоної Калини, 81, відбудеться фестиваль «Наукові пікніки». Львів’яни зможуть долучитись до хімічних експериментів та наукових дослідів і дослідження мікроорганізмів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Програма фестивалю, інспірована концепцією «Міфи vs Наука», передбачатиме три блоки:

  • виставку учасників фестивалю із проведенням експериментів і дослідів;
  • пізнавальні лекції;
  • «Науково-ностальгічну вечірку».

«Наші «Наукові пікніки» будуть цікаві для всіх — від 2 до 102 років. У нас буде безліч цікавих дослідів й експериментів. Темою фестивалю стане одвічна боротьба вигадок та доказів — «Міфи vs Наука», і на наших відвідувачів чекатиме надзвичайно міфічне шоу. Учні, вчителі, викладачі та студенти матимуть змогу побачити екзотичних тварин, наномолекулярне морозиво, різноманітні роботи, кристали й навіть алмази», — зазначила координаторка проекту Lviv Open Lab Олена Павлюк.

Також, за її словами, відвідувачі зможуть взяти участь у різноманітних майстер-класах: з айкідо від Академії Айкібудзюцу, з надання першої допомоги, зі створення абетки та каліграфії від Академії друкарства, буде також можливість створити свій шедевр на графічному планшеті. Окрім того, діти матимуть нагоду відчути себе пожежником зі справжніми рятувальниками та в пожежній машині.

«Науковий пікнік» перед Центром Довженка проходитиме з 12.00 до 17.00 год.

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