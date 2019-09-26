На кордоні з Польщею митники вилучили нарковмісні таблетки

Вчора, 25 вересня, у пунктах пропуску «Угринів» та «Грушів» львівські прикордонники виявили більш ніж 150 таблеток з вмістом наркотичних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

Таблетки намагалися перевезти громадянин України та громадянка Республіки Польщі через пункти пропуску «Угринів» та «Грушів».

Під час огляду було виявлено: першому випадку 100 таблеток «TRAMADOL», у другому випадку в громадянки Польщі близько 60 таблеток з вмістом наркотичних речовин – шести різних торгових марок.

Інформацію передали працівникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ