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На кордоні з Польщею митники вилучили нарковмісні таблетки

Ольга Денисяка

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Вчора, 25 вересня, у пунктах  пропуску  «Угринів» та «Грушів» львівські  прикордонники  виявили більш ніж 150 таблеток з вмістом наркотичних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Таблетки намагалися перевезти громадянин України та громадянка Республіки Польщі через пункти пропуску  «Угринів» та «Грушів».

Під час огляду було виявлено: першому випадку 100 таблеток «TRAMADOL», у другому випадку в громадянки Польщі близько 60 таблеток з вмістом наркотичних речовин – шести різних торгових марок.

Інформацію передали працівникам Нацполіції.

Фото: ДПСУ

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