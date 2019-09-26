Минулого тижня на Самбірщині п’ятеро неповнолітніх потрапили до лікарні через отруєння алкоголем

У Самбірському районі минулого тижня п’ятеро неповнолітніх потрапили до лікарні з симптомами гострого алкогольного отруєння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, до поліції 16 вересня надійшло повідомлення від медиків про те, що у місцеву лікарню з діагнозом «гостре алкогольне отруєння» госпіталізовано чотирьох місцевих школярів – трьох хлопців – двоє віком 12 років, одного 14-річного та дванадцятирічну дівчинку.

Крім цього, 18 вересня у медичний заклад з таким самим діагнозом поступив сімнадцятирічний пацієнт – уродженець Одеської області, котрий навчається в одному з училищ на Самбірщині. Після курсу лікування усі неповнолітні були виписані з лікарні. Поліцейські встановили, що студену училища спиртне купив 51-річний мешканець Самбірського району. На нього складено адміністративний протокол за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння, що передбачає накладення штрафу від шести до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На самого студента складено адмінпротокол за ч.1 ст.178 (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП, за що передбачено попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З усіма школярами працівники ювенальної превенції провели профілактичні бесіди, а їх батьків притягнули до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Правоохоронці також звертаються до батьків: «Слідкуйте за тим, як ваші діти проводять своє дозвілля та ще раз нагадайте їм про згубний вплив алкоголю на дитячий організм».