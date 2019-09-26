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Львівських вчителів запрошують на тренінг-хакатон No plastic, kids

Ольга Денисяка

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У суботу, 28 вересня, о 12.00 год у Першій Львівській Медіатеці стартуватиме тренінг-хакатон для вчителів No plastic, kids. Мета заходу – об’єднати людей навколо екоідей та одразу почати втілювати їх у життя. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Окрім можливості вирішити конкретну наболілу проблему в освіті, на хакатоні будуть виступати провідні спікери, які поділяться найбільш актуальними знаннями.

Також кожен зможе всесторонньо пропрацювати нову ідею або наявний продукт під керівництвом досвідчених менторів зі сфер освіти, бізнесу, технологій та культури. Приємний «бонус» – можливість прокачати навички публічних презентацій, ефективної роботи в команді, потужного нетворкінгу та проектного менеджменту », – розповідають організатори хакатону.

В кінці хакатону кожна з команд представлятиме свій результат перед журі. Переможці отримають винагороди та необхідну підтримку під час доопрацювання та запуску свого проекту.

До участі запрошують вчителів молодшої школи, а також вчителів екології, біології та природознавста, які готові вплинути на зміни в освіті вплинути. Загалом, до хакатону можуть долучитись усі охочі отримати нові знання.

Реєстрація за посиланням.

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