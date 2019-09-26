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Гривня втратила декілька копійок у канторах Львова

Андрій Котенський

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Національний банк продовжує зміцнювати офіційний курс гривні. Станом на 26 вересня долар втратив ще 8 копійок і встановлений на рівні 24,12 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

Офіційний курс гривні до євро зміцнів на 15 копійок і встановлений на рівні 26.48 грн.

На відміну від зміцнення курсу НБУ, надвечір зафіксовано незначне знецінення гривні у канторах Львова. Так за долар зараз дають в середньому 23.96 грн, а купують по 24.18 грн.

Натомість євро в середньому купують по 26.20 та продають по 26.65 грн.

Злотий без змін, по 5.85 – 6.03 грн відповідно.

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