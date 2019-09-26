До кінця жовтня обіцяють завершити облаштування скверу на вулиці Заньковецької

До 20 жовтня планують завершити роботи з облаштування скверу на вулиці Марії Заньковецької. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Це перехідний об’єкт. Вартість робіт 1 млн 135 тис. грн. Цього року у сквері зробили стежки, озеленення, ще будуть встановлені нові лавочки і треба посіяти траву. Усі роботи у сквері буде завершено до 20 жовтня. Наступного року в межах скверу проведемо ремонт двох підпірних стінок — стінки від костелу св. Антонія і з вул. М.Заньковецької», — повідомив голова Личаківської РА Іван Лозинський.

Роботи з облаштування скверу виконує підрядна організація ТзОВ «Львівська дорожня служба». Проект облаштування скверу виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку.

Фото: ЛМР