За долар уже дають менше 24 грн

Національний банк продовжує активно зміцнювати офіційний курс гривні. Станом на 25 вересня долар втратив ще 12 копійок і встановлений на рівні 24,20 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні до євро зміцнів на 9 копійок і встановлений на рівні 26.63 грн.

Суттєве падіння валюти зафіксовано у канторах Львова. Так за долар дають в середньому дають 23.97 грн, а купують по 24.17 грн.

Натомість євро в середньому купують по 26.20 та продають по 26.60 грн.

Злотий по 5.85 – 6.03 грн відповідно.