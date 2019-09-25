Візи для українців скасувала ще одна країна

Відтепер щоб поїхати у Колумбію, громадянам України не потрібні візи. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, передає Львівський портал.

За словами Пристайка, Україна підписала двосторонню угоду з Республікою Колумбією щодо надання безвізу.

«Ласкаво просимо до Колумбії! Ще одна безвізова країна для українців», – написав він.

Зазначимо, що перемовини щодо скасування візових вимог для громадян України та Колумбії розпочались ще торік навесні.

Безвізовий режим із Європейським Союзом діє в Україні вже більше двох років – з 11 червня 2017 року. Станом на травень цього року безвізом скористались уже більше двох мільйонів українців.

Як повідомляв Львівський портал, одна з останніх країн, яка підписала з Україною угоду щодо безвізу, була Північна Македонія.