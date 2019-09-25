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В Червонограді син під час сварки побив батька

Ольга Денисяка

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Вчора, 24 вересня, у Червонограді до лікарні госпіталізували 59-річного місцевого мешканця, якого побив син. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У повідомленні йдеться, що в Червоноградський відділ поліції 24 вересня близько 12.30 надійшла інформація від медиків про те, що до них доставлений 59-річний місцевий мешканець. Лікарі діагностували у нього множинні садна голови та поверхневу різану рану шиї. Після надання допомоги чоловік був відпущений додому.

Поліцейські встановили, що між потерпілим та його сином у магазині виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час неї старший з чоловіків отримав тілесні ушкодження.

Потерпілий  відмовився від написання заяви та проходження експертизи, повідомивши, що ні до кого жодних претензій не має.

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