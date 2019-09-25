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У Шегинях митники затримали контрабанду норкових шкур

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі, 25 вересня, у пункті пропуску «Шегині» митники виявили в автомобілі українки майже 100 норкових шкур, які вона намагалась незаконно перевезти через кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДФС у Львівській області.

 

«Українка, керуючи автомобілем VW SHARAN, прямувала з Республіки Польща в Україну через пункт пропуску «Шегині» смугою спрощеного митного контролю – «зелений» коридор. Однак митники вивели автомобіль з загального потоку та скерували для проведення поглибленого догляду. Під передніми сидіннями водія та пасажира, а також у відсіку двигуна, в ніші, біля акумуляторної батареї було виявлено приховані 99 штук хутрових шкур норки світло-коричневого та сірого кольорів», – зазначають митники.

Таким чином громадянка вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів або способів, що утруднюють виявлення таких товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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