Політ на повітряній кулі та перегляд фільмів: в суботу у Львові проведуть Topolna Party

Цієї суботи, 29 вересня, у Львові на стадіоні на вул. Авараама Лінкольна, 23 проведуть фестиваль Topolna Party. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Ідея та організація свята належить громаді «Топольна». Проводять фестиваль для того, щоб культурні та мистецькі заходи об’єднували всі мікрорайони Львова.

«Topolna Party – це свято для мешканців Топольної, північної частини Шевченківського району Львова і району Замарстинів. Мета нашого заходу – познайомити і здружити мешканців, створити нові традиції культурного розвитку району», – йдеться у повідомленні.

Також організатори додають, що Topolna Party – відбуватиметься щороку.

У програмі Topolna Party: виступи танцювальних вокальних художніх і театральних студій, перегляд фільмів, майстер-класи, дитячі атракціони, розіграш подарунків і сертифікатів та багато інших цікавих розваг. Головна родзинка свята – політ на повітряній кулі.

Відбуватиметься захід з 15 до 22 год.

Фото: організаторів