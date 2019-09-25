Набув чинності закон про імпічмент президента

Сьогодні, 25 вересня, в Україні набув чинності закон «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)». Документ опублікований у парламентському виданні « Голос України», передає Львівський портал.

Напередодні цей закон було оприлюднено в офіційному парламентському виданні «Голос України». Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 10 вересня парламент ухвалив закон про імпічмент. А 23 вересня закон повернуто з підписом від президента.

Він передбачає, що Верховна Рада може усунути президента з посади в порядку імпічменту виключно у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу.