На Зеленій спіймали трьох людей з наркотиками

Вчора, 24 вересня, під час патрулювання вулицею Зеленою у Львові, інспектори виявили трьох людей з наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

«Під час патрулювання екіпаж побачив чоловіка, який підозріло себе поводив. Інспектори вирішили його перевірити та наздогнали. 21-річний мешканець околиці Львова нервувався та плутався в поясненнях. Його попросили показати, що він має при собі. Чоловік витягнув футляр в якому були декілька пакетів з порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження. Також там лежала трубка з залишками речовини білого кольору. Патрульні викликали на місце експертів», – йдеться у повідомленні.

Поки інспектори чекали слідчо-оперативну групу, вони побачили жінку, яка, ймовірно, була знайома із затриманим чоловіком. У 24-річної львів’янки виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. З її слів це – амфетамін. Обох осіб передали слідчо-оперативній групі Личаківського відділу поліції.

Згодом в магазині помітили чоловіка, який мав з собою пакет з порошкоподібною речовиною та повідомив, що це «Субітекс». На місце скерували слідчих Франківського відділу поліції.