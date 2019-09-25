ОСТАННІ НОВИНИ

На Зеленій спіймали трьох людей з наркотиками

Ольга Денисяка

|

Вчора, 24 вересня, під час патрулювання вулицею Зеленою у Львові, інспектори виявили трьох людей з наркотиками. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

«Під час патрулювання екіпаж побачив чоловіка, який підозріло себе поводив. Інспектори вирішили його перевірити та наздогнали. 21-річний мешканець околиці Львова нервувався та плутався в поясненнях. Його попросили показати, що він має при собі. Чоловік витягнув футляр в якому були декілька пакетів з порошкоподібною речовиною та речовиною рослинного походження. Також там лежала трубка з залишками речовини білого кольору. Патрульні викликали на місце експертів», – йдеться у повідомленні.

Поки інспектори чекали слідчо-оперативну групу, вони побачили жінку, яка, ймовірно, була знайома із затриманим чоловіком. У 24-річної львів’янки виявили поліетиленовий пакет з порошкоподібною речовиною. З її слів це – амфетамін. Обох осіб передали слідчо-оперативній групі Личаківського відділу поліції.

Згодом в магазині помітили чоловіка, який мав з собою пакет з порошкоподібною речовиною та повідомив, що це «Субітекс». На місце скерували слідчих Франківського відділу поліції.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...