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На Сокальщині просять відремонтувати дорогу до кордону з Волинню

Соломія Головіна

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Керівників Львівської ОДА та Львівської облради просять посприяти у виділенні додаткових коштів на ремонт дороги від села Перетоки Сокальського району до кордону з Волинською областю. Відповідне звернення під час позачергової  сесії ЛОР озвучив депутат Сергій Касян, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Він закликав керівництво області посприяти виділенню додаткових коштів на проведення поточного ремонту дороги Червоноград – Перетоки на ділянці від села Перетоки до кордону з Волинською областю.

«Наші сусіди-волиняни зробили цю дорогу з боку Павлівської ОТГ… У зв’язку з тим, що дорога невідремонтована, перевізники відмовляються їздити. Цей маршрут має важливе значення для життєдіяльності Сокальського регіону. Зараз там стоїть техніка, яка робить ремонт в межах села Перетоки. Якщо дати додаткові кошти, ми можемо з’єднатися з Волинською областю і дорога буде відновлена», – зазначив Сергій Касян.

Додамо, що у пресслужбі ЛОДА 24 вересня поінформували, що у Сокальському районі розпочато поточний ремонт окремої ділянки Червоноград – Перетоки в межах села Перетоки.

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