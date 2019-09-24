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Через ДТП біля Центру Довженка трамваї № 4 і № 8 курсують лише до Академії мистецтв

Вероніка Рой

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У Львові через ДТП, яка сталася на проспекті Червоної Калини, трамваї № 4 і № 8 курсують лише до Академії мистецтв. Про це повідомляє пресслужба мерії Львова з посиланням ЛКП «Львівелектротранс».

 

«У зв’язку із ДТП трамвая та автомобіля, що сталася поблизу Центру Довженка на пр. Червоної Калини, тимчасово скорочено маршрут трамваїв № 4 та № 8. На час оформлення документів ДТП трамваї цих маршрутів у напрямку на Сихів курсуватимуть лише до Академії мистецтв та у зворотному напрямку. Унаслідок ДТП ніхто із людей не постраждав. На місці працюють працівники служби безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». Прогнозований час відновлення руху 90 хв», — повідомив речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Фото: ЛМР

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