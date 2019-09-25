На кордоні з Польщею хочуть відкрити ще один пункт пропуску

27-28 вересня у селах Сянки та Боберка Турківського району, під час Європейських Днів добросусідства, підпишуть звернення до очільників країни, щодо необхідності відкриття пункту пропуску у с.Боберка Турківського району. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Головна мета – ще раз привернути увагу до необхідності створення нових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Це допоможе нівелювати бар’єри та змінити життя громад на прикордонних територіях, як з українського, так і з польського боку.

«Для Львівщини є вкрай необхідним та важливим розбудова нових пунктів пропуску. Ті, які у нас є, не можуть забезпечити швидкий та комфортний перетин кордону. Тому такими Днями добросусідства ми прагнемо привернути увагу до Турківщини як прикордонного району області та пришвидшити питання будівництва ПП «Боберка-Смольник» », – зазначає голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Також усім охочим пропонуватимуть поставити свій підпис під зверненням до очільників країни щодо необхідності відкриття пункту пропуску у с.БоберкаТурківського району.

«Перехід у селі Боберка гостро необхідний, адже може суттєво скоротити час добирання до кордону не тільки мешканцям Турківського району Львівщини, а й сусідніх районів, і навіть з інших областей. І це дасть можливість покращити економічну та соціальну ситуацію у цьому регіоні», – розповідає голова Турківської районної ради Володимир Лозюк.

Фото: ЛОДА