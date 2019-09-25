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На Донбасі загинув український військовий, ще двоє поранені

Ольга Денисяка

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Вчора, 24 вересня, російські збройні формування та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ООС.

 

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

Найактивнішими бойовики були у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут вони обстріляли українські позиції поблизу Мар’їнки, Гнутового, Новоселівки Другої, Павлополя,  Красногорівки, Водяного і Пищевика.

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог стріляв по наших позиціях біля Травневого, Луганського, Кримського, Зайцевого, Новолуганського, Троїцького.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від ранку 25 вересня російські найманці вже 4 рази порушили режим припинення вогню.  Впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення.

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