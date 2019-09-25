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Митники не дозволили ввезти в Україну екзотичних плазунів

Ольга Денисяка

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На українсько-польському кордоні мешканцю Івано-Франківщини не дозволили ввезти в Україну екзотичних плазунів і земноводних, оскільки в нього не було дозвільних документів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДФС у Львівській області.

 

Так, 19 вересня цього року, 33-річний мешканець Івано-Франківщини прибув у пункт пропуску Краковець- Корчова. До митного контролю подав декларацію, згідно з якою перевозив товар «плазуни, пітони, рептилії».

Згідно з актом огляду ветеринарні документи відсутні, відправник вантажу невідомий, ветеринарний сертифікат ‒ відсутній. На підставі цього йому заборонили ввозити даний вантаж на територію України.

Відтак працівники митниці оформили картку відмови в прийнятті митної декларації, митному оформленні та пропуску товарів. Громадянина з товаром повернули в Республіку Польщу.

Фото: ДФС Львівщини

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