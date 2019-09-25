 «Контрастам» 25 років. Фестиваль сучасної музики триватиме 17 днів

У Львові впродовж 4-20 жовтня відбудеться ювілейний 25-й Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цьогоріч фестиваль триватиме 17 днів, а його гостями будуть композитори та виконавці із Німеччини, Австрії, Швейцарії, Франції, Ізраїлю, США, Південної Кореї, Туреччини, Польщі, Литви, Росії, Білорусі та України.

Програма ювілейних «Контрастів» представлятиме найновіші тенденції в сучасній класичній музиці у поєднанні з яскравими зразками світової сучасної музики XX століття. Вагомою складовою концертних програм стане ретроспектива української сучасної музики, зокрема зі значним акцентом на галицьку (львівську) композиторську школу.

У програмі Фестивалю – 14 концертів симфонічної, камерно-інструментальної, електроакустичної та вокальної музики, які відбудуться у Львові. Також у ніч з 19 на 20 жовтня у приміщенні філармонії відбудеться спеціальна фестивальна подія – «Ніч Контрастів», формат якої передбачає представлення найновіших тенденцій в сучасній інструментальній та електронній музиці, а також показ мультимедійних проєктів. Відвідувачі матимуть можливість переміщуватися у приміщеннях філармонії, у яких послідовно будуть відбуватися концерти, а також зможуть провести час у спілкуванні з музикантами та композиторами в невимушеній атмосфері у лаунж-просторі.

Вже вдруге під час «Контрастів» відбуватимуться Міжнародні майстер-класи нової музики COURSE, три події з яких (презентації учасників та лекції двох композиторів-викладачів) увійдуть у програму Фестивалю.

У 2019 році участь у майстер-класах візьмуть молоді композитори з України, Південної Кореї, Туреччини та Білорусі

Фестивальні події відбуватимуться у Львові у приміщенні Львівської національної філармонії, Дзеркальній залі Львівської національної опери та Органному залі. Окрім цього, Фестиваль також представлятиме проєкт польського колективу Neo Electric Quartet ще у двох українських містах: Києві (кінотеатр «Ліра») та Тернополі (недобудована Обласна бібліотека).

Коротка програма

Міжнародний фестиваль сучасної музики “Контрасти”

пт 04 жовтня 19:00 / Відкриття

Концертний зал Людкевича

За підтримки Action Musicale Pierre Wissmer

Катерина Супрун, альт (UA)

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії (UA)

Вінсент Козловський, диригент (PL)

Твори Є. Станковича, А. Шнітке, Д. Капиріна, П. Вісмера

сб 05 жовтня 18:00 / Spices, Perfumes & Toxins

Концертний зал Людкевича

За підтримки Посольства Ізраїля в Україні

Tremolo Ensemble (IL, Israel Percussion Centre) у складі:

Ліор Тал

Даніель Соломонов

Надав Овадіа

Томер Галілі

Томер Ярів

Академічний симфонічний оркестр «INSO-Львів» (UA)

Теодор Кухар, диригент (US—UA)

Твори Л. Бернстайна, А. Дормана, Д. Фішера, Дж. Гершвіна

нд 06 жовтня 15:00 / Кшиштоф Меєр: ескіз до портрету композитора

Дзеркальна зала Львівської національної опери

Марко Комонько, скрипка (UA)

Зенон Дашак, альт (UA)

Оксана Литвиненко, віолончель (UA)

Оксана Рапіта, фортепіано (UA)

Наталія Пелех, фортепіано (UA)

Максим Сасько, фортепіано (UA)

Твори К. Меєра

нд 06 жовтня 18:00 / Oboe Magic

Фоє Львівської національної філармонії

За підтримки Посольства Литовської Республіки в Україні

Музика литовських композиторів з використанням авдіо- та відеозаписів

Робертас Бейнаріс, гобой, гобой д’амур, англійський ріжок

Вайда Стряупайте-Бейнаріене, відтворення звукозаписів і відео

Твори Ю. Юзелюнаса, Ґ. Свілайніса, В. Стряупайте-Бейнаріене, М. Урайтіса, Л. Нарвілайте, Р. Шілейка

чт 10 жовтня 19:00 / Святослав Луньов: ескіз до портрету композитора

Львівський органний зал

Олександра Турянська-Мельє, мецо-сопрано (UA—FR)

Олена Мацелюх, орган (UA)

Твори С. Луньова

пт 11 жовтня 19:00 / Лятошинський об’єднує

Концертний зал Людкевича

Львівський ансамбль акордеоністів (UA)

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії (UA)

Теодор Кухар, диригент (US—UA)

Твори Є. Петриченка, Б. Кривопуста, Б. Сегіна, Б. Лятошинського

сб 12 жовтня 18:00 / Галицькі композитори XX ст.: вокальна творчість

Концертний зал Людкевича

Наталія Дитюк, сопрано (UA)

Мирослав Драган, фортепіано (UA)

Твори В. Барвінського, А. Солтиса, С. Туркевич-Лукіянович, А. Нікодемовича

сб 12 жовтня 22:00 / Володимир Загорцев: ескіз до портрету композитора

Сцена Концертного залу Людкевича / Концертна серія «Pro et contra. Сцена нової музики»

До 75-річчя з дня народження Володимира Загорцева (1944-2010)

Євген Громов, фортепіано (UA)

Твори для фортепіано В. Загорцева

нд 13 жовтня 18:00 / #1: Галицький контекст

Концертний зал Людкевича

Фортепіанна творчість львівських композиторів XX — XXI ст. Перший концерт з циклу

Оксана Рапіта, фортепіано (UA)

Твори В. Барвінського, А. Рудницького, С. Людкевича, З. Лиська

нд 13 жовтня 21:00 / Скрипка і модульні синтезатори

Фоє Львівської національної філармонії

Дует Dąbrowski/Mańko (PL)

пн 14 жовтня 10:00-17:00 / 8. COURSE: презентації учасників

Конференц-зал Львівської національної філармонії

За підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу та Представництва OeAD у Львові

Презентації композиторів-учасників 8. Міжнародних майстер-класів нової музики COURSE

пн 14 жовтня 18:00 / 8. COURSE: Шімон Восечек (AT—CZ)

Конференц-зал Львівської національної філармонії

За підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу та Представництва OeAD у Львові

Лекція композитора-викладача 8. Міжнародних майстер-класів нової музики COURSE: “Роль композитора в сучасній опері”

вт 15 жовтня 14:00 / 8. COURSE: Славомір Войцєховський (PL)

Конференц-зал Львівської національної філармонії

За підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу та Представництва OeAD у Львові

Лекція композитора-викладача 8. Міжнародних майстер-класів нової музики COURSE: “Справа вибору”

вт 15 жовтня 19:00 / Lutosławski Piano Duo (PL)

Концертний зал Людкевича

За підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща та Інституту Адама Міцкевича (Польща)

Емілія Сітаж, фортепіано (PL)

Бартек Вонсік, фортепіано (PL)

Твори К. Дебюссі, Т. Сікорського, В. Блєхажа, В. Лютославського, І. Стравінського

чт 17 жовтня 19:00 / Sinfonia Liturgica

Концертний зал Людкевича

Лідія Футорська, скрипка (UA)

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії (UA)

Сімон Камартін, диригент (CH)

Твори Р. д’Алессандро, Г. Гаврилець, М. Вірсаладзе, Я. Клусака, Р. Штефана

чт 17 жовтня 19:00 (Київ) / Neo Electric Quartet (PL)

Кінотеатр «Ліра»

За підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща та Інституту Адама Міцкевича (Польща)

Neo Electric Quartet (PL):

Кароліна Пйонтковська-Новіцька, скрипка

Павел Капіца, скрипка

Міхал Маркевіч, альт

Кшиштоф Павловський, вілолончель

Твори Б. Сегіна, П. Пешата, Є. Корновіча, Р. Запали і NeoQuartet

пт 18 жовтня 19:00 / #2: Український контекст

Концертний зал Людкевича

Андрій Карп’як, Зоя Ходан, флейта (UA)

Катерина Назаренко, Марія Мельничук, скрипка (UA)

Йожеф Ермінь, фортепіано (UA)

Львівський камерний оркестр «Академія» (UA)

художній керівник Мирослав Скорик (UA)

керівник і концертмейстер Артур Микитка (UA)

Ігор Пилатюк, диригент (UA)

Твори М. Скорика, В. Камінського, Б. Фроляк, І. Щербакова

пт 18 жовтня 19:00 (Тернопіль) / Neo Electric Quartet (PL)

Недобудована обласна бібліотека (площа Героїв Евромайдану)

За підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща та Інститу Адама Міцкевича (Польща)

Neo Electric Quartet (PL):

Кароліна Пйонтковська-Новіцька, скрипка

Павел Капіца, скрипка

Міхал Маркевіч, альт

Кшиштоф Павловський, вілолончель

Твори Б. Сегіна, П. Пешата, Є. Корновіча, Р. Запали і NeoQuartet

сб 19 жовтня 18:00 / Ніч Контрастів

Львівська національна філармонія

За підтримки Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща, Інституту Адама Міцкевича (Польща), Goethe-Institut в Україні, Представництва OeAD у Львові та за підтримки програми Culture Bridges, що фінансується Європейським Союзом та здійснюється Британською Радою в Україні у партнерстві з EUNIC – Мережею національних інститутів культури Європейського Союзу

Олена Мацелюх (UA)

Богдан Кожушко (UA)

COURSE: фінальний концерт (частина 1)

TRANSFLEISCH: MusicTheatre by Sergej Maingardt & Rosi Ulrich / ft. Остап Сливинський (DE/UA)

COURSE: фінальний концерт (частина 2)

Neo Electric Quartet (PL)

Анна Бура (UA)

Зенон Дашак (UA)

Оксана Литвиненко (UA)

Максим Сасько (UA)

Назарій Стець (UA)

Микола Хшановський a.k.a. Music Dyer (UA)

нд 20 жовтня 18:00 / Закриття

Концертний зал Людкевича

За підтримки Гумінітарно-природничого університету ім. Яна Длуґоша в Ченстохові

Дмитро Максименко, саксофон (UA)

Роберт Гавронський, фортепіано (PL)

Якуб Бравата, фортепіано (PL)

Академічний камерний оркестр «Віртуози Львова» (UA)

Тарас Вергун, диригент (UA)