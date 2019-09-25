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Етнічний ярмарок, дегустації та майстер-класи: львів’ян кличуть у Шевченківський гай на «День гарбуза»

Вероніка Рой

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У Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. К. Шептицького (Шевченківський гай) 6 жовтня відбудеться яскраве свято «День гарбуза». Для львів’ян та гостей міста підготували чимало цікавих атракцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Це свято — чудова нагода дізнатися про цінні та цілющі властивості легендарної городини, поласувати гарбузовими смаколиками, познайомитися із кулінарними новинками страв із гарбуза, випробувати свою інтелектуальну та богатирську силу, взяти участь у драйв-змаганнях, помилуватись осінніми барвами і просто приємно провести час», — зазначають організатори.

Програма свята:

  • Осінні композиції від професійних флористів та юних дизайнерів.
  • Етнічний ярмарок від львівських фермерів.
  • Дегустація та частування гарбузових страв.
  • Майстер-клас карвінгу з гарбуза.
  • Гарбузові турніри, козацькі забави, жартівливі конкурси від ГО «Львівська ТО ВФСТ «Колос»
  • Театралізоване дійство «Гарбузове сватання»
  • Гарбузово-осінні фотозони
  • Дитяча зона «Гарбузики-гарбузята»
  • Гарбузові перегони.
  • Автентичні танці від танцювальної майстерні «Дриг»

Особливий гість свята — український богатир, рекордсмен книги рекордів України та Гіннеса, силач — Олег Тягнизуб.

Фото: ЛМР

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