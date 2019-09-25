Етнічний ярмарок, дегустації та майстер-класи: львів’ян кличуть у Шевченківський гай на «День гарбуза»

У Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. К. Шептицького (Шевченківський гай) 6 жовтня відбудеться яскраве свято «День гарбуза». Для львів’ян та гостей міста підготували чимало цікавих атракцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Це свято — чудова нагода дізнатися про цінні та цілющі властивості легендарної городини, поласувати гарбузовими смаколиками, познайомитися із кулінарними новинками страв із гарбуза, випробувати свою інтелектуальну та богатирську силу, взяти участь у драйв-змаганнях, помилуватись осінніми барвами і просто приємно провести час», — зазначають організатори.

Програма свята:

Осінні композиції від професійних флористів та юних дизайнерів.

Етнічний ярмарок від львівських фермерів.

Дегустація та частування гарбузових страв.

Майстер-клас карвінгу з гарбуза.

Гарбузові турніри, козацькі забави, жартівливі конкурси від ГО «Львівська ТО ВФСТ «Колос»

Театралізоване дійство «Гарбузове сватання»

Гарбузово-осінні фотозони

Дитяча зона «Гарбузики-гарбузята»

Гарбузові перегони.

Автентичні танці від танцювальної майстерні «Дриг»

Особливий гість свята — український богатир, рекордсмен книги рекордів України та Гіннеса, силач — Олег Тягнизуб.

Фото: ЛМР