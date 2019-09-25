Етнічний ярмарок, дегустації та майстер-класи: львів’ян кличуть у Шевченківський гай на «День гарбуза»

У Музеї народної архітектури і побуту у Львові ім. К. Шептицького (Шевченківський гай) 6 жовтня відбудеться яскраве свято «День гарбуза». Для львів’ян та гостей міста підготували чимало цікавих атракцій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
«Це свято — чудова нагода дізнатися про цінні та цілющі властивості легендарної городини, поласувати гарбузовими смаколиками, познайомитися із кулінарними новинками страв із гарбуза, випробувати свою інтелектуальну та богатирську силу, взяти участь у драйв-змаганнях, помилуватись осінніми барвами і просто приємно провести час», — зазначають організатори.
Програма свята:
- Осінні композиції від професійних флористів та юних дизайнерів.
- Етнічний ярмарок від львівських фермерів.
- Дегустація та частування гарбузових страв.
- Майстер-клас карвінгу з гарбуза.
- Гарбузові турніри, козацькі забави, жартівливі конкурси від ГО «Львівська ТО ВФСТ «Колос»
- Театралізоване дійство «Гарбузове сватання»
- Гарбузово-осінні фотозони
- Дитяча зона «Гарбузики-гарбузята»
- Гарбузові перегони.
- Автентичні танці від танцювальної майстерні «Дриг»
Особливий гість свята — український богатир, рекордсмен книги рекордів України та Гіннеса, силач — Олег Тягнизуб.
Фото: ЛМР
Вероніка Рой