До 10 років тюрми «світить» чотирьом львів’янам за продаж наркотиків

Сьогодні, 25 вересня, повідомлено про підозру чотирьом львів’янам, які займались незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області

Встановлено, що 26-річний місцевий мешканець створив інтернет-канал у месенджері «Telegram» через який пропонував продати небезпечні речовини.

До злочинної діяльності чоловік залучив ще трьох осіб – 19, 20 та 21-річного львів’ян, які за його вказівкою фасували товар, здійснювали так звані «закладки» та повідомляли про їх місцезнаходження клієнтів.

Так, сьогодні, 25 вересня, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, встановлено постачальника наркотиків, у якого під час обшуку вилучено рослини та пофасовану подрібнену речовину рослинного походження, схожу на марихуану, а також незареєстровану зброю.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За вчинене фігурантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.