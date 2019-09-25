ОСТАННІ НОВИНИ

До 10 років тюрми «світить» чотирьом львів’янам за продаж наркотиків

Ольга Денисяка

|

Сьогодні, 25 вересня, повідомлено про підозру чотирьом львів’янам, які займались незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області

 

Встановлено, що 26-річний місцевий мешканець створив інтернет-канал у месенджері «Telegram» через який пропонував продати небезпечні речовини.

До злочинної діяльності чоловік залучив ще трьох осіб – 19, 20 та 21-річного львів’ян, які за його вказівкою фасували товар, здійснювали так звані «закладки» та повідомляли про їх місцезнаходження клієнтів.

Так, сьогодні, 25 вересня, затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України – незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього, встановлено постачальника наркотиків, у якого під час обшуку вилучено рослини та пофасовану подрібнену речовину рослинного походження, схожу на марихуану, а також незареєстровану зброю.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність зловмисників до вчинення аналогічних злочинів, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

За вчинене фігурантам загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт
Ольга ФУЧИК
Те, що нас єднає: як міська спортивна подія перетворилася на національний мегапроєкт

Багаторічний лідер вітчизняного ринку роздрібної торгівлі «АТБ-Маркет» на власному прикладі довів, що соціальна відповід...

Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...