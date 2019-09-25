Чемпіонат Європи з волейболу. Українська казочка скінчилася

Українській збірній зовсім трішечки не вистачило досвіду і фарту, щоби сенсаційно вибороти путівку до півфіналу Чемпіонату Європи із волейболу. Із рахунком 3:2 українці поступилися команді Сербії (21:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:9). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ФВУ.

Нинішня континентальна першість для чоловічої збірної України завершилася проте вона відкрила волейбольній Європі абсолютно нову національну команду – амбіційну, дисципліновану, достатньо врівноважену психологічно, тактично й технічно витриману і, головне, потенційно напрочуд перспективну, яка мала всі шанси вийти у 4-ку найкращих команд континенту.

Безумовно, що ¼ Чемпіонату Європи з волейболу це вже історичний успіх. Наші хлопці у підсумку фінішували 7-ми і на своєму шляху здолали збірні: Чехії, Чорногорії, Естонії та Бельгії.