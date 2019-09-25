Андрій Федечко отримав відзнаку найкращого спортсмена Львівщини

Відбулася церемонія відзначення найкращого спортсмена Львівщини за підсумками серпня. Цього разу найкращим спортсменом виявився член національної збірної команди України з сучасного п’ятиборства представник Збройних Сил України, Заслужений майстер спорту Андрій Федечко. Його тренери, а саме Заслужені тренери України Володимир Софієнко, Олег Фіалкович, а також Віталій Тарнакін й відсутній на церемонії киянин Дмитро Кірпулянський визнані найкращими тренерами місяця. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Варто нагадати, що львів’янин Андрій Федечко разом із дніпрянином Владиславом Ридванським на початку серпня здобули «срібло» в естафеті на чемпіонаті Європи з сучасного п’ятиборства, який відбувся у британському місті Бат. Українці фінішували другими, набравши 1489 очок. Перше місце вибороли господарі турніру британці Олівер Маррей і Майлз Пілладж, а третіми виявилися угорці Ріхард Беречкі та Іштван Малиц. Саме завдяки цьому результату Андрій Федечко вдруге став лауреатом номінації відділення НОК України у Львівській області «Найкращий спортсмен місяця». Вперше Андрія визнали найкращим в області понад чотири роки тому – за підсумками липня 2015 року.

Захід відбувся в рамках Європейського тижня спорту, ініційованого Європейською Комісією й підтриманого НОК України на спонуку людей бути спортивними та активними та за участю численних високоповажних гостей, в тому числі зарубіжних. Зокрема до нагородження найкращого спортсмена та тренерів Львівщини долучилися одні з найяскравіших зірок в історії північноамериканської Національної хокейної ліги – брати Вейн та Дейв Бабичі. Останнім було вручено Почесні відзнаки імені Івана Боберського.