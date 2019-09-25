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25-річного мешканця Волині, який до смерті побив курсанта у нічному клубі, взяли під варту

Вероніка Рой

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Поліцейські взяли під варту зловмисника, котрий наніс смертельні травми 20-річному курсанту Національної академії сухопутних військ біля нічного клубу в Червонограді.

 

Як повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області, 14 вересня до поліції звернулась 21-річна мешканка міста Червоноград, котра повідомила, що в ніч на 12 серпня в одному з червоноградських нічних клубів її чоловіка, 20-річного мешканця міста, побив невідомий. Потерпілий отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – до восьми років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до скоєння злочину причетний 25-річний мешканець Волинської області, котрий тієї ночі також відпочивав у нічному клубі, де між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Незважаючи на зусилля медиків, 22 вересня побитий хлопець помер у лікарні. Поліцейські перекваліфікували кримінальне провадження та повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Йому загрожує покарання – до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав для підозрюваного міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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