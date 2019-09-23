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У Львові помер 20-річний курсант, якого жорстоко побили у нічному клубі

Андрій Котенський

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У Львівському військовому госпіталі помер 20-річний курсант національної академії сухопутних військ, якого місяць тому жорстоко побили під нічним клубом «Вілма» у Червонограді, повідомляє «Голос Сокальщини».

 

Як відомо, червоноградця Юрія П’янило жорстоко побили у ніч на 12 серпня під місцевим нічним клубом «Вілма». У Червоноградській лікарні юнаку провели  трепанацію черепа, стався крововилив, були пошкоджені судини головного мозку.

За даними Zaxid.net, понад місяць життя військовослужбовця рятували у Львівському

військовому госпіталі, однак 22 вересня його серце зупинилося.

Як повідомляли в прес-службі прокуратури Львівщини, під час бійки у нічному клубі «Вілма» 25-річний житель Волинської області задав 20-річному місцевому мешканцю численних тяжких тілесних ушкоджень. Постраждалий перебував у критичному стані у медичному закладі.

16 серпня Червоноградський міський суд Львівської області обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак сторона обвинувачення оскаржила це рішення в апеляційному порядку через його м’якість.

Мешканцю Волині повідомлено про підозру у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкодженнь. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

 

Судячи з опублікованого відео інциденту, ніхто з охоронців клубу чи очевидців події навіть не заступився за юнака.

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