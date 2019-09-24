У Самборі затримали зловмисника, який на зупинці обікрав жінку на 15 тисяч гривень

На Самбірщині поліцейські встановили особу чоловіка, який на зупинці викрав у жінки коштовності, вартістю 15 600 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області.
В Самбірський відділ поліції 20 вересня надійшло повідомлення від 56-річної місцевої мешканки. Як повідомила жінка, на зупинці громадського транспорту на вулиці Шевченка під час посадки в рейсовий автобус з її сумочки хтось викрав золотий ланцюжок, кулон та хрестик. Загальна сума збитків – близько 15 600 гривень.
Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 29-річний житель міста Турка. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).
Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.
Ольга Денисяка