У Самборі затримали зловмисника, який на зупинці обікрав жінку на 15 тисяч гривень

На Самбірщині поліцейські встановили особу чоловіка, який на зупинці викрав у жінки коштовності, вартістю 15 600 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 20 вересня надійшло повідомлення від 56-річної місцевої мешканки. Як повідомила жінка, на зупинці громадського транспорту на вулиці Шевченка під час посадки в рейсовий автобус з її сумочки хтось викрав золотий ланцюжок, кулон та хрестик. Загальна сума збитків – близько 15 600 гривень.

Правоохоронці встановили, що до вчинення крадіжки причетний 29-річний житель міста Турка. За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 КК України (крадіжка).

Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.