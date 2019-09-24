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У Львові затримали безробітну українку, яка за кордоном скупилась брендовим взуттям і одягом на 170 тисяч

Наталя Дуляба

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В міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького затримали 34-річну безробітну українку, яка намагалась підпільно перевезти брендовий одяг і взуття. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

 

Як з’ясували правоохоронці, 34-річна громадянка України, яка тимчасово ніде не працює, прямувала з Лондона рейсом «Відень-Львів». Для проходження митного контролю жінка обрала смугу руху спрощеного митного контролю – «зелений коридор». Втім її багаж все-таки вирішили перевірити.

«Крім речей, що транспортувалися у межах норми, у багажі митники виявили одяг і взуття відомих брендів: кросівки Dolce Gabbana, сумку Louis Vuitton, ботфорти Stuart Weitzman тощо. Загальна вартість товару становить більше 170 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

За цим фактом складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Весь товар у правопорушниці вилучили, а справу скерують до суду, який і визначатиме покарання.

Фото: Львівська митниця ДФС

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