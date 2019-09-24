У Львові приміщення старої молодшої школи переробили на новий дитсадок

У Львові в старому приміщенні молодшої школи ліцею № 70 на вулиці Дорога Кривчицька, 3 відкрити новий ДНЗ. Вартість реконструкції – 13,5 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«В цьому мікрорайоні не було жодного дошкільного навчального закладу, тому облаштування садочку тут було дуже актуальним. Ця будівля колись була приміщення початкової школи, яка більше 20 років не використовувалась та була в занедбаному стані. Тому ми вирішили зробити тут дитячий садочок.

Цей садочок є структурним підрозділом школи і розрахований на 90 дітей. Станом на сьогодні ми вже зарахували 70 дітей, які зараз відвідують ДНЗ у форматі прогулянкових груп. Ці адаптаційні групи діють по 4 години, щоб дітки змогли звикнути до вихователів і друзів в групі. Десь за тиждень по-трошки будемо відкривати групи повного дня»,– розповіла заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Станом на 20 жовтня 2019 року на 2020 рік у системі електронної реєстрації у цей дошкільний заклад зареєстровано – 52 дитини, а на 2021 рік – 21 дитина.

Загалом на 2019 рік було зареєстровано в електронній реєстрації для зарахування до ЗДО – 8051 дитина.

Упродовж серпня-вересня батьки, діти яких уже відвідували інші дитячі садки мікрорайону, мали можливість перевести малюків до новостворених груп ліцею № 70, які знаходяться поблизу дому.

«Зараз дитячий садочок вже активно працює. Від початку функціонування він прийняв 90 дітей у три дошкільні групи віком від 3 до 6 років. Відтак, усіх дітей, які були зареєстровані на черзі в електронній реєстрації ліцею № 70 на 2019 рік забезпечено повністю дошкільною освітою», — сказала начальниця управління освіти ЛМР Зоряна Довганик

До кінця 2019 року буде відкрито групи при Будинку школяра, вул. Грінченка, 4а, на вул. Чижевського, 43, та на вул. Олесницького, 2.

Фото: ЛМР