У львівському електротранспорті щотижня контролери ловлять близько 600 «зайців»

Щодня ЛКП «Львівелектротранс», один із найбільших перевізників міста, обслуговує понад 250 тис. пасажирів на трамвайних та тролейбусних маршрутах. Однак приблизно 30−40% пасажирів не оплачують проїзд. Відтак, щоб привернути увагу до проблеми неоплати проїзду у електротранспорті міста, контролери ЛКП «Львівелектротранс» провели рейд-акцію «Отримай проїзний на 30 днів замість сплати штрафу». Під час рейду людині, яка не оплатила проїзд пропонували придбати проїзну картку — абонемент на 30 днів, замість сплати штрафу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар, щотижня контролери виявляють понад 600 випадків неоплачено проїзду та виписують штрафних квитанцій на суму більшу 55 тисяч гривень

«Сьогодні ми проводимо рейд-акцію «Отримай проїзний на 30 днів замість сплати штрафу». Під час рейду, людині, яка не оплатила проїзд пропонуватимуть придбати проїзну картку- абонемент на 30 днів, замість сплати штрафу. Рейд-акція покликана привернути увагу до проблеми неоплати проїзду у громадському електротранспорті міста та наголосити відомих принципах взаємозв’язку між комфортом та якістю проїзду і культурою оплати за нього», — повідомив він.

За словам Івана Бондара, проблема неоплати проїзду для підприємства залишається актуальною. Підприємство перевозить приблизно 250 тис. пасажирів щодня і з них 30−40% не оплачують проїзд. Значну частину серед «штрафників» становлять студенти львівських вишів, хоча сьогодні у них для оплати проїзду дуже багато способів.

«Зараз ми виявляємо більше неплатників, ніж у минулі роки, але це може бути пов’язане з тим, що більше контролерів працює на рейсах. Станом на сьогодні у штаті ЛКП «Львівелектротранс» працює близько 50 контролерів», — додав він.

Інспектор-контролер ЛКП «Львівелектротранс» працює без спеціальної форми одягу, чи якихось інших додаткових розпізнавальних знаків, однак на підтвердження своєї особи, завжди зобов’язаний пред’явити картку-жетон з фотографією та посвідчення контролера з фотографією. Допоміжними у роботі контролерів є нагрудні відеореєстратори, що неабияк сприяють зменшенню конфліктних ситуацій та дають можливість об’єктивно розглядати скарги та зауваження щодо роботи контролерів, звертатись із якими мешканці мають можливість цілодобово на Гарячу лінію міста за коротким номером 1580, дзвінки на який є безкоштовними для абонентів мобільних операторів Київстар, Vodafone, lifecell.

Фото: ЛМР