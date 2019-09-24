У Львівській мерії працюють вибухотехніки. Про це на своїй сторінці на фейсбук повідомив депутат ЛМР Ігор Дякович.

Як уточнили Львівському порталу у прес-службі Нацполіції Львівщини, виявлено снаряд часів ІІ Світової війни. На місці полії працюють всі відповідні служби.

За даними управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні, 24 вересня, під час ремонтних робіт у Музеї міста (пл.Ринок, 1) виявлено гранату часів Другої світової війни.

«Вхід в міську раду відкритий. Небезпеки для працівників та відвідувачів немає», – додали у відомстві.

Небезпечну знахідку огороджено, виставлено охорону. Подано заявку до ДСНС на вилучення та знешкодження виявленого боєприпасу.

Фото: Ігор Дякович