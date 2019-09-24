Патрульні затримали львів’янина, якого раніше позбавили прав за нетверезе водіння, з «липовим» посвідченням

Вчора ввечері у Львові патрульні затримали чоловіка, який виробив собі підроблене посвідчення водія. Раніше львів’янина позбавили права керування за нетверезе водіння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Під час патрулювання на вулиці Виговського екіпаж патрульних зупинив автомобіль Citroen, в якого не горіла ліва фара ближнього світла в темну пору доби. Під час перевірки документів, які пред’явив водій, інспектор встановив, що посвідчення водія числиться в базі як загублене.

«Офіцер поліції уважно оглянув документ та побачив, що на ньому немає голографічних зображень, а також шрифт відрізняється від затвердженого. Водія попросили надати ще якийсь документ, щоб підтвердити його особу, проте той відмовився. Інспектор почав задавати чоловіку декілька уточнюючих питань, на які той не зміг відповісти. Враховуючи, що посвідчення водія мало ознаки підробки, водія запросили до Залізничного відділу поліції для встановлення його особи», – розповідають патрульні.

У відділку працівники поліції встановили особу водія: це виявився зовсім інший чоловік ніж той, який вказаний в документі. Згодом стало відомо, що за рішенням суду 48-річний мешканець Львова позбавлений права керування транспортними засобами строком на 3 роки через водіння автомобілем в стані сп’яніння.

Слідчі вилучили посвідчення водія на експертизу. Попередня кваліфікація злочину – ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України (Використання завідомо підробленого документа).