Мандрівка з Ільком Лемком, історії від хіпі та безкоштовні екскурсії. Як Львів відзначить День туризму

Вже цієї п’ятниці, 27 вересня, Львів святкуватиме Всесвітній день туризму. З цієї нагоди львів’ян та гостей міста кличуть у мандри стежками львівських хіпі, віртуальну подорож через QR-коди, авторську екскурсію Ілька Лемка, поїздку чудо-поїздом та ще на низку різних заходів. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

«27 вересня музеї, туристичні компанії та екскурсоводи міста підготували безліч спеціальних пропозицій до свята, які будуть діяти впродовж усього дня. Тож спланувати незабутній день у Львові буде значно легше!», – йдеться на сторінці події у Facebook.

Найбільш насиченою подіями буде п’ятниця, 27 вересня, втім деякі заходи запланували й на вихідні, 28-29 вересня. Львівський портал подає повну програму святкування Дня туризму у Львові:

П’ятниця, 27 вересня

09:00-12:00 – вільний вхід на оглядовий майданчик вежі Ратуші

Місце: Львівська міська рада, пл. Ринок, 1.

09:00-19:00 – розіграш подарунків для гостей міста у Центрі туристичної інформації м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід біля Нептуна).

Всі відвідувачі центру упродовж дня матимуть нагоду отримати приємні подарунки, а для цього їм потрібно буде лише правильно відповісти на кілька запитань про Львів. Розігруватимуться сертифікати на підйом на вежу Ратуші, горнятка, екоторби, блокноти, ручки, листівки, стікер-пеки, обкладинки на паспорт, значки з логотипом Львова.

10:00-20:00 – вільний вхід у Львіварню для мешканців Львова (вул. Клепарівська, 18).

Вхід безкоштовний при наявності паспорта або іншого документу з пропискою у Львові.

10:00-11:00 – екскурсія на Чудо-поїзді.

Екскурсія безкоштовна, попередня реєстрація обов’язкова за телефоном: (050) 072-02-25.

Місце: пл. Ринок, 1, біля входу в Ратушу.

10:30-12:30 – екскурсія “Вперше у Львові” від Ілька Лемка. Вона пролягатиме інноваційним туристичним маршрутом “Вперше у Львові”, вздовж якого прокладені навігаційні таблички з QR-кодами, що об’єднують 15 найцікавіших відкриттів та історичних пам’яток міста. Кожен QR-код містить інформацію про об’єкт, біля якого знаходиться. Маршрут створено за книгою Ілька Лемка “Львів понад усе”. Тож саме на День туризму буде нагода прогулятись маршрутом зі самим автором.

Екскурсія безкоштовна, попередня реєстрація обов’язкова за цим посиланням. Збір групи на пл. Ринок, 1, біля входу в Ратушу.

10:30-17:00 – День відкритих дверей у Музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької (вул. С. Крушельницької, 23).

Вхід до музею безкоштовний, екскурсії не проводяться.

13:00-15:00 – екскурсія “Стежками львівських хіпі”. Ця подія є чудовою нагодою познайомитися із відомим львівським хіппі Аліком Олісевичем, дізнатись більше про спільноту людей, вільних від стереотипів та стандартних стосунків, про їхню боротьбу за ідентичність і права людини та прогулятись відомими місцями відпочинку хіпі у Львові. Зустріч розпочнеться у одній з найпопулярніших кав’ярень Львова — “Вірменці”, у якій буде можливість послухати розповіді Аліка Олісевича за горнятком кави.

Екскурсія є безкоштовною, реєстрація обов’язкова за цим посиланням. Зустріч групи – у кав’ярні “Вірменка”, вул. Вірменська, 19.

15:00-17:00 – екскурсія “Люди і архітектура Львова”. Для всіх охочих підготували прогулянку вулицями старої забудови Львова. Це буде нагода згадати цікаві події, забуті постаті та оригінальні архітектурні деталі міста.

Екскурсія безкоштовна, реєстрація не потрібна. Збір групи – біля Оперного театру, екскурсоводом буде Аліса Васильєва, Навчально-методичний центр освіти м. Львова.

15:00 -18:00 – авторська екскурсія “Львів – місто Івана Франка”. Це буде літературно-історична екскурсія, яка познайомить із життям Івана Франка у Львові у різні періоди його життя (навчанням, коханням, політичною, літературною та просвітницькою діяльністю, львівськими адресами поета і його літературних героїв). Така мандрівка буде цікавою як дітям, так і школярам.

Екскурсовод – Галина Скремета. Збір групи запланований біля пам’ятника М. Грушевського, що на проспекті Т. Шевченка.

Вартість екскурсії: для дорослих – 30 грн, для дітей – 20 грн. Реєстрація обов’язкова за телефонами: (032) 297-53-72, (067) 338-09-47.

17:00-18:00 – екскурсія “Історія Львова у фотографіях”. Львів’ян та гостей міста кличуть побачити в унікальних світлинах зародження львівського спорту, становлення промисловості, історію трамвая, Львів у період воєн та страйків, розбудову міста та просто життя пересічних мешканців. Фотографії, які вперше будуть представлені до широкого огляду, покажуть й місця, яких у Львові вже немає.

Місце: Grand Cafe Leopolis, пл. Ринок, 1. Екскурсія безкоштовна, реєстрація є обов’язковою, втім відкриють її дещо згодом.

18:00-18:40 – екскурсія підземеллями Гарнізонного храму. Всі охочі зможуть помандрувати під колишнім костелом Єзуїтів та побачити саркофаг XVIII століття, археологічні знахідки, макети давнього Львова, дізнатися історію Гарнізонного храму.

Місце: Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11), вхід із проспекту Свободи. Вартість вхідного квитка з екскурсією (знижка 50%): для дорослих – 20 грн, для дітей – 5 грн.

21:00-23:00 – театралізована екскурсія “Нічна варта Львова”.

Несподівані зустрічі, моторошні легенди, привиди, таємні обряди – все це чекає на вас під час нічної мандрівки. Львів’ян і гостей міста кличуть стати помічником нічного бургомістра – пана Шлюсселя. За якісну роботу він посвятить тебе в “працівники нічної служби Львова”.

Вартість екскурсії зі знижкою становить 100 грн. Потрібна реєстрація за телефонами: 098 453-58-87, 067 373-89-00. Збір групи біля ресторану “Гасова лямпа”, що на вул. Вірменській, 20.

Субота, 28 вересня

15:00-16:00 – інтерактивна екскурсія “Подорож у просторі і часі” у Музеї модерної скульптура Михайла Дзиндри.

Екскурсія є безкоштовною, втім потрібна попередня реєстрація, яку мають відкрити найближчим часом. Вартість вхідних квитків: для дорослих – 30 грн, для дітей і пенсіонерів – 15 грн, для студентів –25 грн. Місце: смт. Брюховичі, вул. Музейна, 16.

15:00-21:00 – День туризму у Славському. У програмі святкувань передбачили відкриття велотраси, сходження на гору Погар та святковий концерт за участю Скрябін & Юркеш. Детальніше читайте за посиланням.

Неділя, 29 вересня

14:00-16:00 – краєзнавча прогулянка парком “Знесіння” (мова екскурсії – англійська).

Екскурсія є безкоштовною, втім для участі потрібно зареєструватись за цим посиланням.