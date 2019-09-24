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Львівські прикордонники затримали у кукурудзяному полі двох турків, які намагались нелегально потрапити до ЄС

Вероніка Рой

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На Львівщині прикордонники затримали двох жителів Туреччини, які ховалися в кукурудзяному полі, аби нелегально перетнути кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

 

Як повідомляється, один з жителів прикордоння повідомив правоохоронцям відділення інспекторів «Рава – Руська» про появу чоловіків неслов’янської зовнішності біля українсько-польського кордону. Невідомі, ховаючись у кукурудзяному полі, намагалися непомітно прошмигнути через державний кордон в обхід пункту пропуску.

Невдовзі групу незнайомців прикордонники затримали. Порушниками виявилися громадяни Туреччини. З собою іноземці мали відповідні документи. Згодом прикордонники встановили, що останні знаходяться на території України законно та нещодавно прибули до Києва літаком.

Порушники доставлені до прикордонного підрозділу для проведення фільтраційно-перевірочних заходів та притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Зауважимо, що останнім часом відмічається збільшення кількості спроб незаконного перетинання кордону з країнами ЄС саме громадянами Туреччини. Іноземці прибувають в Україну легально, щоб у подальшому спробувати у незаконний спосіб потрапити до країн ЄС. З початку 2019 року прикордонники затримали 84 громадян Туреччини.

Фото: прикордонники

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