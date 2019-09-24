Ізраїльський ансамбль «Tremolo» запрошує львів’ян на потужну симфонічну програму

Віртуозний ізраїльський ансамбль Tremolo Ensemble разом з оркестром INSO-Львів під батутою Теодора Кухара презентує потужну симфонічну програму, у якій ключову роль відіграє перкусія. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Вперше в Україні прозвучать два твори сучасних ізраїльських композиторів: Авнера Дормана і Дора Фішера. Обидва твори можна описати як концерти для ударних з оркестром, і до того ж обидві композиції мають майже програмну назву.

Твір «Spices, Perfumes and Toxins!» («Приправи, Парфуми і Токсини!») складається з трьох частин, які, за словами композитора Авнера Дормана, «вказують на три субстанції, які дуже ваблять, але водночас сповнені небезпеки». У творі поєднуються східні ударні інструменти з оркестровою перкусією і роковими ударними.

«Anticipation and Absurdity» («Очікування й Абсурдність») Дора Фішера отримав другий приз Klon Award для молодих композиторів. Цей твір має дуже візуальну, майже кінематографічну музичну мову і є свого роду галереєю ритмів.

«Симфонічну картину» за оперою «Порґі і Бесс» Джоржа Ґершвіна (в аранжуванні Роберта Рассела Баннета) можна назвати «десертом» програми. Саме з цієї опери походить знаменита «Summertime» – і до речі, існує гіпотеза, що Ґершвін написав цю пісню під враженням концерту Українського національного хору у Нью-Йорку, який виконував, зокрема, колискову «Ой ходить сон коло вікон».

Концерт відбувається за підтримки Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль

До слова, Ансамбль «Tremolo» створений в 2015 році як художня одиниця Ізраїльського перкусійного центру Tremolo, започаткованого в 2012 році в м. Нетанья, Ізраїль. Виступи колективу отримали численні схвальні відгуки критиків та захоплені відгуки від слухачів та музичних фахівців.