Гривня демонструє історичне зміцнення на готівковому ринку

Національний банк продовжує активно зміцнювати офіційний курс гривні. Станом на 24 вересня долар втратив ще 11 копійок і встановлений на рівні 24,32 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

Офіційний курс гривні до євро зміцнів на 22 копійки і встановлений на рівні 26.72 грн.

Суттєве падіння валюти зафіксовано у канторах Львова. Так за долар дають в середньому дають 24.05 грн, а купують по 24.35 грн.

Натомість євро в середньому купують по 26.25 та продають по 26.75 грн.

Злотий по 5.90 – 6.05 грн відповідно.