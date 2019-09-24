Експрезидент-утікач Янукович готується до повернення в Україну

Колишній президент-утікач Віктор Янукович планує повернутися в Україну. Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк після засідання в Апеляційному суді Києва, пише 5 канал.

У суді почали розглядати сім скарг адвокатів про скасування вироку Януковичу.

«Він (Віктор Янукович, – ред.) наразі перебуває на території Російської Федерації тимчасово. І захистом здійснюються заходи, що забезпечать можливість його перебування на батьківщині. Основні завдання, поставлені клієнтом, – це зебезпечити притягнення до відповідальності винних у здачі Криму, винних у вчиненні антиконституційного захоплення влади або державного перевороту – зараз виконуються», – заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

Водночас прокурор ГПУ Руслан Кравченко зауважив, що вирок Януковичу є законним.

«Позиція сторони обвинувачення є незмінною. Ми впевнені у своїй перемозі, бо ми впевнені, що вирок Оболонського райсуду міста Києва – вмотивований та законний», – додав Руслан Кравченко.

Як повідомляв Львівський портал, на початку 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав експрезидента України Віктора Януковича винним у державній зраді. Його засудили до 13 років позбавлення волі.

Про повернення Януковича в Україну його адвокати заговорили ще наприкінці квітня. Тоді правозахисники колишнього гаранта заявляли, що повернення можливе після того, як V президент Петро Порошенко покине свій пост.

Раніше Віктор Янукович навіть привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах і заявив, що «хоче вклонитися українському народу за усвідомлений вибір». У штабі Зеленського заявили, що вони «обійдуться без цієї підтримки».