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Депутатську кімнату на львівському вокзалі переобладнають на зал очікування для військових

Ольга Денисяка

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В Укрзалізниці почали перероблювати депутатські кімнати на зали очікування для військових. Про це сьогодні, 24 вересня, на сторінці у Fecebook написав голова правління компанії Євген Кравцов, передає Львівський портал.

 

«Ми суттєво та кардинально змінюємо концепцію волонтерських пунктів для українських захисників. Залу облаштовують всім необхідним для комфортного перебування: диванами, телевізором, пральною машиною, WI FI та камерами схову. Зробимо бібліотеку», – повідомив Євген Кравцов.

Зараз на вокзалі в Києві тривають останні підготовчі роботи. А за кілька тижнів зали у Львові, Харкові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі будуть готові приймати українських військових.

Фото: Євген Кравцов

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