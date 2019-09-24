Депутатську кімнату на львівському вокзалі переобладнають на зал очікування для військових

В Укрзалізниці почали перероблювати депутатські кімнати на зали очікування для військових. Про це сьогодні, 24 вересня, на сторінці у Fecebook написав голова правління компанії Євген Кравцов, передає Львівський портал.

«Ми суттєво та кардинально змінюємо концепцію волонтерських пунктів для українських захисників. Залу облаштовують всім необхідним для комфортного перебування: диванами, телевізором, пральною машиною, WI FI та камерами схову. Зробимо бібліотеку», – повідомив Євген Кравцов.

Зараз на вокзалі в Києві тривають останні підготовчі роботи. А за кілька тижнів зали у Львові, Харкові, Миколаєві, Одесі та Дніпрі будуть готові приймати українських військових.

Фото: Євген Кравцов